На Ставрополье воссоздадут казачьи крепости XVIII века
В Ставропольском крае к 250-летию Азово-Моздокской оборонительной линии будут воссозданы казачьи крепости в виде арт-объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по национальной политике и делам казачества.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Созданием арт-объектов займутся дизайнер Денис Коновалов и фонд «Хоперцы». «Проект затронет сразу восемь населенных пунктов края: от Ставрополя и Георгиевска до станицы Марьинской»,— сказано в сообщении.
В городах планируется воссоздать создать пространственные композиции, а именно внутреннее устройство форпостов, боевое оснащение и фигуры казаков, сцены из жизни защитников Кавказа.