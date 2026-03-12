Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье воссоздадут казачьи крепости XVIII века

В Ставропольском крае к 250-летию Азово-Моздокской оборонительной линии будут воссозданы казачьи крепости в виде арт-объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по национальной политике и делам казачества.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Созданием арт-объектов займутся дизайнер Денис Коновалов и фонд «Хоперцы». «Проект затронет сразу восемь населенных пунктов края: от Ставрополя и Георгиевска до станицы Марьинской»,— сказано в сообщении.

В городах планируется воссоздать создать пространственные композиции, а именно внутреннее устройство форпостов, боевое оснащение и фигуры казаков, сцены из жизни защитников Кавказа.

Наталья Шинкарева

