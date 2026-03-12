В Ставрополе ущерб от незаконной свалки составил 19 млн рублей

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала ликвидировать свалку на одном из земельных участков садового товарищества «Швейник» в Ставрополе. Сумма ущерба превысила 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На территории несанкционированного свалочного очага размещены многочисленные навалы строительных отходов и грунта, лома асфальта и бетона, пластик, полиэтилен, битое стекло и кирпич массой свыше 650 т.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием возложить на собственника земельного участка обязанность ликвидировать свалку, провести рекультивацию земель и возместить вред, причиненный экологии.

Как отметили в ведомстве, требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Наталья Белоштейн