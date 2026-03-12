Ставрополье отремонтирует 77 км дорог с применением новых технологий

Ставропольский край в 2026 году обновит 21 участок региональных дорог протяженностью 77 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном миндоре.

Подрядчики применят на этих участках современные технологии — холодную регенерацию и стыковочную битумно-полимерную ленту, — чтобы повысить долговечность покрытия на трассах с высокой интенсивностью движения. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа подчеркнул: такие материалы и методы напрямую определяют межремонтный период, который должен соответствовать нормативам.

Холодная регенерация позволяет использовать старое асфальтобетонное покрытие как основу новой конструкции: подрядчики измельчают его, смешивают с вяжущим и укладывают заново, сверху добавляют крупнозернистую пористую асфальтобетонную смесь. Затем укрепляют обочины песчано-гравийной смесью и наносят разметку. Эта технология делает полотно устойчивым к тяжелым нагрузкам и продлевает срок службы на годы вперед — край уже применял ее на 10 км трассы Кочубеевское — Балахоновское — Армавир.

Стыковочная битумно-полимерная лента герметизирует швы между новым и старым асфальтом, предотвращая трещины и выбоины. Материал выдерживает интенсивный трафик и раскрытие стыков, что критично для региональных магистралей. Штепа отметил: за шесть лет с такими инновациями обновили свыше 380 км полотна, хотя официальные данные показывают почти 1000 км с 2019 года по предшествующему нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

В 2026 году подрядчики сосредоточатся на ключевых трассах: обновят 9 км автомагистрали «Ростов-на-Дону — Ставрополь» (после 30 км в 2024-м), которая связывает край с Москвой и Ростовской областью, а также 11 км «Зеленокумск — Соломенское — Степное» для жителей Степновского и Советского округов. Всего отремонтируют 132 км региональных дорог, из них 77 км профинансируют федералы. Комплекс работ включает барьеры, знаки, освещение и мосты — в 2025-м край досрочно завершил план на 97,5 км трасс плюс 32 км в Кавминводах и семь мостов на 250 погонных метров.

Подготовка идет полным ходом: муниципалитеты формируют списки, контракты размещают на портале закупок. В 2025 году край вложил свыше 23 млрд руб. из дорожного фонда и отремонтировал 516 км трасс, включая Бештаугорское шоссе и Георгиевск — Новопавловск с расширением до четырех полос. Сейчас доля нормативных дорог достигает 81%, а к 2030 году вырастет до 85%.

Станислав Маслаков