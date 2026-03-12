VK Tech нарастил выручку на 40% в 2025 году

Выручка разработчика программного обеспечения VK Tech составила в 2025 году 18,8 млрд руб. Это на 38% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 21,6% год к году, до 4,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 26%, следует из финансовой отчетности компании по МСФО.

Распределение выручки по направлениям выглядит так:

«Сервисы продуктивности» — рост на 75,1% год к году, до 6,3 млрд руб.;

«Бизнес-приложения» — рост на 65,7% год к году, до 3,4 млрд руб.;

«Дата-сервисы» — рост на 15,5%, до 2,5 млрд руб.;

«Облачная платформа» — рост на 13,5% год к году, до 6,5 млрд руб.

«В первую очередь растет спрос на программные продукты, поставляемые в формате облачных сервисов, обеспечивающих клиентам быстрое масштабирование и гибкое управление расходами»,— прокомментировал результаты гендиректор VK Tech Павел Гонтарев. По его оценкам, в 2025 году компания росла «существенно быстрее рынка».

Число клиентов VK Tech увеличилось в 2,7 раза год к году, до 31,9 тыс. В прошлом году компания реализовала проекты в том числе с банком «Санкт-Петербург», АВТОВАЗом, ВТБ, «Сургутнефтегазом», Lamoda. VK Tech подписала соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Татарстана с Минцифры республики.

В 2026 году VK Tech сфокусируется на интеграции технологий ИИ в продукты. «Мы продолжим предлагать рынку актуальные решения, направленные на автоматизацию, оптимизацию и рост эффективности бизнеса»,— добавил гендиректор компании.