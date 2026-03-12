ФСБ сообщила о предотвращении теракта против российского военного в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в попытке подрыва высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (подготовка к теракту) и ст. 275 (госизмена) УК. Мужчину заключили под стражу.

По данным ведомства, задержанный через Telegram установил связь с представителями запрещенной в России террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. По заданию СБУ он должен был заложить под автомобиль военнослужащего самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Для этого, уточнили в ФСБ, «куратор» передал мужчине координаты расположения в Севастополе тайника со взрывчаткой фугасного действия, инструкцией по сборке устройства, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва.

Кроме того, подозреваемый собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих для поддержки «противника в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории России».

На допросе задержанный признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами более четырех лет. «С начала СВО я производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма, на территории Евпатории, Севастополя и отправлял ее различным кураторам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки»,— уточнил мужчина.

Дарья Опарина, Москва; Александр Дремлюгин, Симферополь