Владельцы ПВЗ «Яндекс Маркета» пожаловались на взлом личных кабинетов

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая обратилась к гендиректору «Яндекс (MOEX: YDEX) Маркета» Роману Маресову из-за жалоб владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на случаи взлома личных кабинетов и оформления фиктивных возвратов. Об этом сообщила газета «Ведомости», в распоряжении которой есть копия письма госпожи Черницкой. Представитель «Яндекс Маркета» заявил изданию, что компания изучает это обращение.

В письме указано, что АУРЭК в последнее время получает «значительное количество обращений» о взломах личных кабинетов. Мошенники входят в аккаунты владельцев ПВЗ и оформляют возвраты товаров на крупные суммы, при этом не возвращая покупки. Владельцы точек, в свою очередь, получают за это претензии от «Яндекс Маркета», сообщила газета.

Иногда служба поддержки маркетплейса сама замечает подозрительную активность или на время блокирует аккаунт ПВЗ, указано в письме. Однако в итоге «Яндекс Маркет» все равно выставляет претензии владельцам о возвращении стоимости товаров, следует из обращения.

АУРЭК в письме приводит в пример случай, с которым столкнулся один из владельцев ПВЗ. Он сообщил, что 28 декабря 2025 года в его личном кабинете за четыре минуты появилось 22 возврата товаров на общую сумму 1,79 млн руб. На сайте товары числились принятыми, однако на самом деле на ПВЗ их никто не приносил, утверждает предприниматель. Позже на точку выезжал аудитор, который зафиксировал наличие «виртуальных» возвратов, однако 28 января владелец пункта получил претензии от маркетплейса на оплату стоимости всех товаров, указано в письме.