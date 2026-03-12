Самарцам поступают рекламные звонки с предложением купить недвижимость в ОАЭ
Жителям Самары поступают навязчивые рекламные звонки с предложением приобрести недвижимость в ОАЭ с огромной скидкой. Операторы, скорее всего, используют выложенные в сеть базы данных граждан, недавно купивших жилье.
Ранее сообщалось, что в результате военного конфликта на Ближнем Востоке количество запросов на покупку недвижимости в странах этого региона со стороны российских граждан и трансакций с их участием за последнюю неделю сократилось вдвое год к году. Многие инвесторы срочно пытаются избавиться от активов в ОАЭ.
В случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке эксперты ожидают падения спроса и резкого снижения цен на недвижимость.