Реальная зарплата в Ярославской области выросла за год на 3,6%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области в январе—декабре 2025 года составила 73,8 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 14,2%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе—декабре 2025 года выросла по сравнению с 2024 годом на 3,6%.

В списке лидеров по росту заработной платы — деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (+36%), деятельность финансовая и страховая (+30,5%), обработка древесины и производство изделий из дерева (+25,3%).

Антон Голицын