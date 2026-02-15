Мошенники пошли по кабинетам

По данным Банка России, в 2025 году было зафиксировано рекордное количество хищений со счетов в банках: впервые за всю историю наблюдений их количество превысило отметку в 1,5 млн операций. Эксперты отмечают смещение фокуса мошенников с карт на сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, количество краж с карт в четвертом квартале 2025 года оказалось рекордным и впервые превысило 300 тыс., при этом объем украденного оказался меньше, чем в третьем квартале 2025 года: 1,82 млрд руб. против 1,96 млрд руб. Средняя сумма похищенного стала минимальной за всю историю наблюдений — впервые меньше 6 тыс. руб. Количество хищений через ДБО также показало исторический рекорд, впервые превысив отметку в 100 тыс. Аналогичная картина и в случае хищений через СБП.

При этом в 2025 году объем хищений в целом вырос по сравнению с 2024 годом на 1,8 млрд руб.— заметное снижение произошло только по картам (1,5 млрд руб.), но вырос в ДБО (1 млрд руб.) и СБП (1,7 млрд руб.), а в электронных кошельках рост объема похищенного произошел на 70% (до 170 млн руб.).

Банк России отмечает, что с 1 октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков стало обязательным наличие специального сервиса для пострадавших, который позволяет клиентам оперативно заявить об операции без добровольного согласия, а также получить электронную справку для обращения в полицию. «Этот сервис стал востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию, что отразилось на динамике зафиксированного количества операций»,— говорится в сообщении ЦБ. Этим объясняется снижение средней суммы похищенного с 23 тыс. руб. в 2024 году до 18,7 тыс. руб. в 2025 году, тем не менее этот показатель выше, чем во все остальные предыдущие годы.

Стоит отметить, что объем хищений по картам в четвертом квартале снизился по сравнению с третьим кварталом на 7%, а с помощью ДБО и электронных кошельков вырос. «Раньше мошенники охотились за данными конкретных карт для покупок в интернете (номера, CVV-код), сегодня цели — это полный доступ к управлению счетом юрлиц и VIP-клиентов»,— говорит председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов. ДБО дает возможность проводить платежи на крупные суммы, подменять стандартные платежные поручения, поясняет он, СБП, в свою очередь, становится удобным инструментом для быстрого вывода и обналичивания похищенных средств через дропов. «Крупные атаки на ДБО и СБП — обычно это целые кампании, включающие как предварительную разведку (за 2025 год в утечках оказалось около 1 млрд строк персональных данных российских пользователей), так и подключение социальной инженерии "повышенного" уровня (вроде звонка жертве от имени высокопоставленного лица)»,— говорит Тимур Аитов.

Участники рынка информбезопасности обращают внимание, что смещение основного объема хищений с карт на ДБО и СБП связано с изменением природы мошенничества.

По словам бизнес-архитектора департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елены Голяевой, ранее преобладали схемы несанкционированного списания с карты, а сейчас доминируют сценарии социальной инженерии и компрометации дистанционного доступа. При этом карточный антифрод, по ее словам, за последние годы стал значительно жестче и эффективнее выявлять нетипичные списания, тогда как перевод со счета через мобильное приложение или СБП подтверждается самим клиентом и технически выглядит корректным. «В результате крупные суммы все чаще выводятся через ДБО и СБП, поскольку эти каналы лучше подходят для масштабирования схем, быстрого дробления операций и распределения средств. Фактически мошенники смещаются туда, где ключевую роль играет поведение клиента, а возможности банка по автоматическому блокированию операций объективно ограничены»,— говорит Елена Голяева. В свою очередь, руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев отмечает, что для мошенников QR удобен тем, что до сканирования невозможно визуально понять, куда именно ведет код.

«Оплата по СБП и ДБО начинает преобладать над карточными операциями, в связи с этим и мошенничество смещается в эту сторону: чем больше возможностей для применения СБП, тем больше мошеннических схем»,— говорит директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По его мнению, в 2026 году число хищений в СБП будет преобладать, как и количество легитимных трансакций в этой системе и увеличение отрыва СБП от карт будет идти медленно, но верно.

Максим Буйлов, Юлия Пославская