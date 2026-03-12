КБР перевыполнила план по экспорту продукции АПК на 55,6%

В 2025 году в Кабардино-Балкарии объем экспорта продукции агропромышленного комплекса достиг $36,1 млн, что на 55,6% больше целевого показателя — $16 млн. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

В структуре экспорта республики на зерновые приходится 25%, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — 22%, прочую продукцию АПК — 50%.

Мясная и молочная продукция занимают порядка 1% экспортируемых товаров, продукция масложировой отрасли — около 2%. Экспорт осуществлялся почти в 20 стран мира.

Наталья Белоштейн