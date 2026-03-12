В Белгородской области при ударе дрона погиб мирный житель

В районе села Бессоновка в Белгородском округе FPV-дрон атаковал автомобиль. Его водитель от полученных ранений умер на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны России, силы ПВО ночью сбили над Белгородской областью пять беспилотников. Регион регулярно подвергается обстрелам, поскольку находится на границе с Украиной. В области после начала российской военной операции на Украине ввели режим ЧС федерального уровня и режим КТО.