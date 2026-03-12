На Урале возбудили уголовное дело после стрельбы в школе из пневматики

В Свердловской области возбудили уголовное дело после стрельбы из пневматического пистолета в одной из школ Верхней Пышмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Ребенок пострадал в результате выстрела, произведенного другим школьником из предмета, по внешним характеристикам схожего с пневматическим пистолетом»,— указали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК). Следствие считает, что стрельба стала возможной из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих обязанностей по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, а также безопасности учебного процесса.

По предварительным данным, ученик пятого класса выстрелил в лоб однокласснику на уроке английского языка, уточнила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ребенок заверил, что нажал на курок ненамеренно во время игры. Сотрудники ведомства начали проверку.

Мама пострадавшего рассказала, что его сверстник принес в школу заряженный пневматический пистолет. По ее словам, на уроке английского языка мальчик угрожал одноклассникам и запугивал их, однако учительница не реагировала на это, а после выстрела продолжила урок.