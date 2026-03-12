Появились первые претенденты на места в Госдуме от ЕР в Красноярском крае

Красноярский край стал первым сибирским регионом, где поданы заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) для отбора кандидатов от партии на выборах в Госдуму РФ. Это следует из базы данных праймериз.

Директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачев намерен принять участие в выборах в Енисейском одномандатном округе №61. В свою очередь, коммерческий директор ООО «С-Материалс» Юрий Карабанько заявился в Центральном одномандатном округе №59.

61-й округ в предыдущей схеме избирательных округов носил порядковый №57. В Госдуме РФ его представляет избранный в 2021 году экс-мэр Мурманска Алексей Веллер. Депутатом от 59-го округа (ранее — №55) является также член ЕР Александр Дроздов.

Как писал «Ъ-Сибирь», подача заявлений стартовала 11 марта и завершится 30 апреля.

