«Единая Россия» приступила к сбору заявлений для праймериз в Сибири

Во всех регионах Сибирского федерального округа 11 марта стартовал прием заявлений в рамках предварительного голосования «Единой России». Этот этап отбора партийных кандидатов на сентябрьские выборы 2026 года завершится 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Помимо предстоящих выборов в Госдуму РФ предварительное голосование касается целого ряда кампаний в отдельных регионах. В сентябре, в частности, пройдут выборы депутатов законодательных собраний Красноярского и Алтайского краев, Томской области.

Всего, по данным сайта предварительного голосования, девять избирательных процедур пройдут в Кемеровской области, пять — в Красноярском крае, три — в Иркутской области, по две — в Омской и Томской областях, Алтайском крае, Республике Тыва, по одной — в Новосибирской области, республиках Хакасия и Алтай.

Предварительное голосование пройдет в электронной форме с 25 по 31 мая.

Валерий Лавский