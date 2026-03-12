Рем Дигга, Enterplay и «Король и Шут. Навсегда»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты, ознакомиться с киноновинками и культурно отдохнуть всей семьей. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

13 марта в 19:30 в ставропольском Концерт Холле выступят Антон Давидянц и Enterplay. Комедийно-музыкальное шоу представляет собой микс из каверов на хиты 90-х–2000-х, юмористических скетчей и живого диалога с публикой в формате «пати с музыкой и шутками», сказано в описании.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

13 и 14 марта в 19:00 в Музыкальном колледже им. В.И. Сафонова Минеральных Вод пройдет краевой джазовый конкурс «Весенний блюз» с участием профессиональных музыкантов и юных талантов. Со сцены прозвучат блюзовые стандарты, импровизации на саксофоне, гитаре и пианино, а также ожидаются мастер-классы от жюри.

Вход бесплатный (12+)

14 марта в 20:00 в Ставрополе, на сцене Abrikos Arena в рамках сольного тура выступит рэпер Рем Дигга. По словам организаторов, выступление включает в себя энергичный бит, световое шоу и тексты о жизни, любви и преодолении. Также ожидается местный гость.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

14 марта в 18:00 в ставропольском Доме культуры состоится концерт «Солнце светит всем одинаково». Шоу включает в себя выступления детских и юношеских коллективов: вокальные ансамбли «Голоса» и «Леля» исполнят весенние песни и хореографические номера.

Вход бесплатный (0+)

14 марта в 18:00 в Государственном республиканском русском драматический театре им. М. Горького Махачкалы Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алика Смехова представит музыкально-поэтический вечер «Роман с романсом». Как сказано в описании, в проникновенную программу вошли русские и цыганские романсы, а также любовная лирика Анны Ахматовой. Произведения прозвучат в сопровождении гитариста-виртуоза, лауреата всероссийских и международных конкурсов Романа Зорькина. Зрителей обещают погрузить в атмосферу тонкой душевности, страсти и ностальгии вместе с Аликой Смеховой.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

15 марта в 19:00 в ставропольском «Лофте» выступит Оркестр им. Осиновского. Музыканты сыграют классические марши, вальсы в современных аранжировках.

Стоимость билетов — 400 руб. (6+)

Вверх

Что смотреть в кино

В выходные в кинотеатрах Ставрополя покажут семейный приключенческий фильм «Письмо пирату». Это история о мальчике, который находит древнюю карту сокровищ пирата и отправляется в путь с друзьями. Путь этот полон загадок, юмора и уроков командной работы.

Стоимость билетов — от 290 руб. (6+)

Также для семейного просмотра подойдет комедия с анимацией и живыми актерами «Домовенок Кузя 2». Домовой попадает в современный мегаполис, борется с гаджетами и помогает семье в забавных приключениях.

Стоимость билетов — от 260 руб. (6+)

Среди других, достойных внимания киноновинок — фильм «Секретный агент». Напряженный шпионский триллер о двойном агенте, который раскрывает международный заговор. Зрителей ждут погони, высокотехнологичные гаджеты, перестрелки и неожиданные сюжетные повороты, сказано в аннотации

Стоимость билетов — от 320 руб. (16+)

В кинотеатрах Ставрополя продолжается показа фильма «Король и Шут. Навсегда». Это музыкальная драма-фэнтези по мотивам творчества культовой группы «Король и Шут»: мистический сюжет с рок-саундтреком, балладами, архивными кадрами и спецэффектами.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Любители семейных комедий могут посмотреть фильм «Новая теща». Это история о том, как теща переворачивает жизнь зятя вверх дном: абсурдные ситуации, звездный каст и юмор без остановки.

Стоимость билетов — от 260 руб. (16+)

Жители и гости Пятигорска смогут посмотреть фильм «К себе нежно». Это трогательная романтическая драма о женщине после разрыва, которая ищет себя через путешествия по Кавказу, терапию и новые встречи. Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

14 и 15 марта в 12.00 в цирке Ставрополя зрителей ждет представление «Принц цирка». Зрители увидят, завораживающее лазерное шоу с двадцатиметровыми фонтанами авторской музыкой, тоннами декора и одними из лучших артистов страны, обещают организаторы. Более 90 тонн воды станут главной частью масштабного действа.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

14 марта в 11:00 в Детском центре Ставрополя состоится мастер-класс дял малышей «Коровушка-матушка»: лепка коровки из глины, роспись фигурок, чтение сказок о животных фермы, мини-игры с костюмами и поделками на память.

Стоимость билетов — от 200 руб. (4+)

15 марта в 11:00 в ДК им. Гамзатова города Махачкалы состоится детский фестиваль «Весенние искры», с мастер-классами по национальному рисованию, танцам и ремеслам Дагестана.

Вход бесплатный (0+)

Вверх