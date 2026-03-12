В Дагестане из-за утечки без газа остались шесть населенных пунктов
Из-за утечки на газопроводе высокого давления в Бабаюртовском районе Дагестана шесть населенных пунктов отключены от газоснабжения. Об этом сообщает министерство энергетики и тарифов республики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Целостность межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого давления диаметром 225 мм с последующим возгоранием была нарушена из-за ландшафтного пожара рядом с с. Герменчик.
«Утечка газа была локализована путем перекрытия задвижки диаметром 200 мм»,— отметили в министерстве.
Из-за аварии временно прекращено газоснабжение 912 домов в населенных пунктах Герменчик, Первомайское, Нарыш, Бутуш, Анчих и Новохелетури.
Начать работы по восстановлению газоснабжения планируют утром 12 марта.