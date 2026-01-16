Суд принял жалобу академика РАН по делу о патентах на получение нанотрубок

Суд по интеллектуальным правам 15 января принял к рассмотрению кассационную жалобу академика РАН Михаила Предтеченского на решение о передаче РФ патентов на углеродные нанотрубки компании «OCSiAl». Ранее аналогичные жалобы направили в суд ООО «Универсальные добавки» (Новосибирск, принадлежит OCSiAl, Люксембург), MCD Technologies S.A.R.L., а также ученые Илья Коваль и Олег Тухто.

«Кассационную жалобу Предтеченского Михаила Рудольфовича принять к производству президиума суда по интеллектуальным правам, возбудить производство по кассационной жалобе. Назначить судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на 9 февраля 2026 года», — говорится в определении.

В частности, жалобы поданы на решение суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2025 года. Тогда был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ и Минобрнауки России к MCD Technologies S.A.R.L. о признании недействительным в части указания компании единственным патентообладателем на изобретения, связанные с получением углеродных нанотрубок. Суд обязал выдать новые патенты с указанием в качестве единственного патентообладателя — Российской Федерации.

В качестве третьих лиц в деле также фигурируют Российская академия наук (РАН), Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, «Роснано» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Компанию OCSiAl в 2010 году основали в Новосибирске физик Михаил Предтеченский и бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский. Это крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок. Они применяются для улучшения характеристик пластиков, резин, композитных материалов, красок и покрытий, а также в литий-ионных аккумуляторах. OCSiAl, по собственным данным компании, занимает 97% мирового производства одностенных углеродных нанотрубок. Основная часть продукции уходит на экспорт в Китай, Японию и страны Европы.

В 2014 году «Роснано» приобрело долю в OCSiAl в размере 17,3%. Стоимость всего пакета акций компании тогда превышала $300 млн. В 2023 году суд Люксембурга заморозил долю «Роснано» в OCSiAl.

В апреле 2024 года замгендиректора «Роснано» Дмитрий Тарасов сообщил ТАСС, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией OCSiAl за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. По его словам, «Роснано» «помогало компетентным органам решить эту проблему».

Лолита Белова