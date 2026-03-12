На Ставрополье «Промэнерго» отремонтирует 13 многоэтажек за 76 млн рублей
Подрядчиком для капитального ремонта 13 многоквартирных домов в Ставропольском крае выбрана компания «Промэнерго». Стоимость контракта составляет 76,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Ремонтные работы пройдут в девяти домах в Буденновске, в трех — в Нефтекумске и в одном — в с. Степном.
Контрактом предусмотрен ремонт 16 конструктивных элементов: десяти кровель и шести внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Кроме этого, подрядчик обязуется предоставить пятилетнюю гарантию.