На Ставрополье «Промэнерго» отремонтирует 13 многоэтажек за 76 млн рублей

Подрядчиком для капитального ремонта 13 многоквартирных домов в Ставропольском крае выбрана компания «Промэнерго». Стоимость контракта составляет 76,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ремонтные работы пройдут в девяти домах в Буденновске, в трех — в Нефтекумске и в одном — в с. Степном.

Контрактом предусмотрен ремонт 16 конструктивных элементов: десяти кровель и шести внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Кроме этого, подрядчик обязуется предоставить пятилетнюю гарантию.

Наталья Белоштейн

