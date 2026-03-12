В апреле планируется выпуск антологии свердловской рок-группы «Апрельский марш»

Переиздание шести CD группы «Апрельский марш» планируется в апреле, говорится на странице группы «Вконтакте». «Мы разрыли все закрома и полгода выбирали, ре-микшировали, ре-мастировали и ре-дизайнили (наши пальчики устали). Теперь ждем»,— написано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музыкант группы "Апрельский марш" Михаил Симаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Поэт Евгений Кормильцев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музыкант группы "Апрельский марш" Сергей Чернышев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Музыкант группы "Апрельский марш" Михаил Симаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Поэт Евгений Кормильцев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музыкант группы "Апрельский марш" Сергей Чернышев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Апрельский марш» входил в состав свердловского рок-клуба. Группа была создана в 1985 году, выступать начала в 1986 году. Музыку для нее писал композитор, клавишник Игорь Гришенков, а стихи поэт Евгений Кормильцев, брат Ильи Кормильцева. В состав группы в разные годы входили: Михаил Симаков, Сергей Чернышев, Сергей Елисеев, Владимир Назимов и другие музыканты. Активную творческую деятельность группа прекратила в 1994 году. Среди ее известных альбомов: «Музыка для детей и инвалидов» (1987), «Голоса» (1988), «Сержант Бертран» (1994).

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли, 18 мая у Дворца молодежи откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Николай Яблонский