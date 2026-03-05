Почти 140 тонн льноволокна направила Удмуртия в Китай за два месяца 2026 года

С 1 января по 5 марта 2026 года Удмуртия поставила в Китай 139,3 т льноволокна. За аналогичный период прошлого года экспорт этого продукта не осуществлялся, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

3 марта 2026 года специалисты управления проконтролировали отправку двух партий очесов льна общей массой 40 т из региона в Китай. В ходе проверки льноволокна вредных организмов не обнаружено. «Продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Китая»,— добавили в управлении.

Напомним, за два месяца в Удмуртию из Белоруссии ввезли 64,4 т торфогрунта — это в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Владислав Галичанин