В Дагестане на ФАД «Кавказ» погиб водитель Kia Rio

В Хасавюртовском районе, на 745 км. ФАД «Кавказ», после ДТП с участием фуры Volvo и автомобиля Kia Rio водитель легковушки скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

63-летний водитель фуры Volvo FH12 выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Kia Rio.

Как отметили в ведомстве, в результате ДТП 54-летний водитель Kia Rio и его 52-летняя пассажир были доставлены в больницу, где в последующем водитель скончался от полученных травм.

Наталья Белоштейн