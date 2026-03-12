В Дагестане создадут 14 туристических классов до конца учебного года

До конца учебного года в школах Махачкалы и Дербента планируют создать 14 туристических классов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эти программы обучения будут интегрированы в систему ранней профориентации, предоставляя школьникам возможность познакомиться с профессиями, связанными с туризмом, гостиничным сервисом, экскурсионной деятельностью и ресторанным бизнесом.

Также в Дербенте планируется создать учебно-производственный комплекс по подготовке специалистов в сфере туризма и сервиса. Кроме того, обсуждается идея открытия специализированной образовательной площадки рядом с парком «Патриот».

Наталья Белоштейн