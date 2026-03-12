Разработчикам ИИ могут разрешить использовать данные для обучения без согласия правообладателей

В разрабатываемом правительством законопроекте о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) может появиться норма, позволяющая компаниям применять защищенные авторским правом произведения для обучения нейросетей без получения разрешения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник, близкий к одному из разработчиков инициативы.

Речь идет о статьях, книгах, фильмах, изображениях и других результатах интеллектуальной деятельности. Использовать их без согласия автора можно будет только в том случае, если пользователь сервиса не увидит содержимого, уточняется в тексте.

При этом авторскими правами на ответ, сгенерированный ИИ, будет обладать пользователь, который ввел запрос, обработал результат и внес творческий вклад. Порядок привлечения к ответственности в случае, если пользователь использовал в запросе авторские материалы без указания автора, а затем выдал ответ системы за собственное произведение, документ не определяет.

По словам источника газеты, близкого к аппарату правительства, речь в первую очередь идет о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым разработчикам ИИ сейчас зачастую закрыт. Категории данных, защищенные законом (персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки), использовать для обучения ИИ по-прежнему будет нельзя.

