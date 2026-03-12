В Бахрейне задержаны четверо подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

Министерство внутренних дел Бахрейна объявило о задержании четырех граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Пятый подозреваемый находится за границей, его личность установлена.

По информации следствия, один из задержанных по заданию КСИР и при содействии остальных фотографировал и фиксировал координаты стратегических объектов на территории Бахрейна. Собранная информация передавалась через зашифрованное программное обеспечение.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, их передали органам гособвинения.

Накануне КСИР заявил о начале 36-й волны атак по территории Израиля и по военным базам США в странах Ближнего Востока. Позднее корпус уточнил, что ракеты и беспилотники были запущены по целям в окрестностях Тель-Авива и в Бахрейне.