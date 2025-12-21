Контракты на 1,5 млрд структуры Минстроя в Саратове хотят признать ничтожными

ФАС требует признать два контракта на строительство коммуникаций для бывшего саратовского аэропорта, заключенных между региональным управлением капстроительства и московским «Роскапстроем», ничтожными. Также ведомство добивается взыскания с подрядчика более 1,47 млрд руб.

Застройкой территории бывшего аэропорта занимается ООО «Госжилстрой», а функции технического заказчика выполняет «Роскапстрой» – структура Минстроя РФ. Коммуникации финансируются за счет инфраструктурного кредита в размере 1,4 млрд руб. Помимо «Роскапстроя», работы выполняет ООО «РКС-Инфраструктура», заключившее два договора на прокладку водопровода на общую сумму 1,2 млрд руб. УФАС претензий к этой компании не предъявляло.

В ноябре 2022 года структура Минстроя РФ — ФАУ «Роскапстрой» — приступила к проектированию магистральных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории бывшего аэропорта «Центральный» в Кировском районе Саратова. Учреждение также занималось строительством коммуникаций. Было подписано два контракта: первый на строительство водопровода — изначально стоимость составляла 1,25 млрд руб., второй на строительство канализации — 360,5 млн руб. В сентябре 2023 года цена контракта по сетям водоотведения возросла до 468 млн руб., а в декабре 2024-го увеличилась стоимость работ на объектах водоснабжения — 1,3 млрд руб., указано на «ЕИС Закупки».

Канализацию требовалось построить до конца 2024 года. «Роскапстрой» исполнил обязательства в полном объеме, без просрочек. Однако строительство водопровода, которое нужно было завершить к декабрю 2025 года, шло с отставанием от графика, за что подрядчика оштрафовали на 141,3 тыс. руб. Контракт все еще находится в стадии исполнения. Работы выполнены только на 86,7 млн руб., когда фактически заказчик оплатил 1,058 млрд руб.

Иск по поводу аннулирования контракта на строительство канализации принят к рассмотрению 8 декабря. Детали дела пока не раскрывают. Аналогичное заявление по поводу контракта на строительство водопровода оставлено без движения до 12 января. До этого времени ФАС должен представить суду оспариваемый контракт и документальное подтверждение того, что другие участники дела оповещены.

