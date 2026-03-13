Унесенные грифом

Владельцы почти 2 тыс. домов обратились к федеральному правительству с просьбой проверить законность сноса зданий в подмосковном Пушкино. Их имущество попало в водоохранную зону, которая была установлена распоряжением с грифом «секретно», с которым собственники не могли ознакомиться. Юристы считают, что если им удастся дойти до Верховного или Конституционного суда и доказать добросовестность и законность строительства, то шансы на исход дела в их пользу высокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный поселок «Сова»

Фото: Success Finance Коттеджный поселок «Сова»

Фото: Success Finance

Собственники коттеджного поселка «Сова», расположенного в городском округе Пушкино Подмосковья, в начале марта 2026 года обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой инициировать проверку законности вынесенных решений о признании строений самовольными и подлежащими сносу. “Ъ” ознакомился с письмом. Его авторы уточняют, что под угрозой сноса оказались 13 поселков в Пушкинском городском округе с 1,9 тыс. домов и 4 тыс. участков, попавших в зону ограничений прав пользования. В правительстве РФ и администрации Пушкино не ответили на запрос “Ъ”.

По словам авторов письма, собственники стали массово получать иски от администрации Пушкино с требованием снести их дома, построенные в соответствии со всеми нормами и разрешительной документацией. В обращении сказано, что муниципальные власти ссылаются на то, что эти участки попали в 1Б пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. При этом, подчеркивают авторы обращения, эта информация содержится в распоряжении министерства экологии и природопользования Подмосковья №49с от 16 декабря 2024 года, которому присвоен гриф «секретно», из-за чего ознакомиться с ним собственникам не представлялось возможным. В ведомстве не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит, что по Гражданскому кодексу здание не является самовольной постройкой, если собственник объекта не знал и не мог знать о действии ограничений в отношении принадлежащего ему участка. Ограничить право собственности можно только на основании документов, которые были известны или должны были быть известны владельцу: документы под грифами «секретно» к таким документам не относятся, подтверждает партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Однако будет ли суд руководствоваться этой нормой или признает ссылку на нее со стороны собственников домов злоупотреблением правом, неясно, оговаривается господин Пустовит.

Управляющий партнер Pareto Legal Павел Желновод считает, что собственники могут добиться восстановления прав через суд. По его мнению, дело может дойти до Верховного или Конституционного суда (КС), где необходимо будет доказать наличие разрешительной документации, добросовестность приобретения и строительства, а также факт нарушения процедуры уведомления или засекречивания информации.

Господин Желновод приводит аналогию с делом сочинских дачников, которым удалось добиться в КС РФ определения в свою пользу (см. «Ъ-Кубань» от 28 января 2025 года). В начале 2025 года суд вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в Сочинском нацпарке, которые были выделены в конце 1980-х годов и изъяты спустя несколько десятилетий по иску Генпрокуратуры. КС обязал суды выяснять, насколько добросовестно вели себя землевладельцы, приобретая права на эти участки, и не истекли ли сроки исковой давности. Если эти обстоятельства удастся доказать, то местные власти будут обязаны компенсировать потери.

Чтобы избежать подобных рисков, Ольга Карпова рекомендует проверять публичные кадастровые карты, планы освоения территорий и проекты планировки. Также необходимо запрашивать у администрации района сведения о наличии каких-либо охраняемых территорий и о существующих ограничениях на строительство, перечисляет она. Узнать информацию о зонах санитарной охраны под грифом «секретно» можно через официальный запрос в Росреестр и Министерство экологии, добавляет Павел Желновод.

Дарья Андрианова