Пространство для маневра

Макияж и прически с показов в Париже

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых интересных стилистических находках на подиумах главных парижских показов осенне-зимних коллекций 2026 года.

Возвращение вечернего макияжа

Освежающий ход на фоне ставшего привычным минимализма: на показе Saint Laurent главенствовали вечерние платья и интенсивный макияж: на глазах — черные облака цвета, приправленные розовыми и голубыми оттенками, на губах — глубокий магнетический пурпур ежевики, все — авторства знаменитой визажистки Пэт Макграт. Завершали образы низкие «балетные» пучки.

Saint Laurent

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Блеск и футуризм

Коллекция Матье Блази для Chanel — отсылка к будущему, где все, от одежды до макияжа и причесок, окрашено сияющим металлическим блеском. На веках — серебристые рассыпчатые тени, на губах — мерцание, голографические штрихи на гладких волосах. Остальной макияж уравновешивает: аккуратно причесанные брови, «простая» кожа.

Chanel

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Chanel

Фото: Peter White / Getty Images

Chanel

Фото: Peter White / Getty Images

Chanel

Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Фото: Peter White / Getty Images

Фото: Peter White / Getty Images

Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images

Воздушные замки предместий

Креативный директор по макияжу Christian Dior Makeup Питер Филипс и стилист по волосам Гвидо Палау воплотили эфемерную коллекцию Джонатана Андерсона для Dior, вдохновленную водяными лилиями сада Живерни: как будто впопыхах сделанный небрежный макияж, растрепанные хвосты, боковая челка.

Christian Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Christian Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Christian Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Выйти из сумрака

В мудборде дизайнера Антонена Трона для Balmain — сцены из стильных сумрачных фильмов: «Голод» Тони Скотта, триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», явное влияние «Бегущего по лезвию». Макияж у моделей — почти незаметный, а в прическах конский хвост становится новой геометрией, превращаясь из повседневной прически в искусство деликатного преображения.

Balmain

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Balmain

Фото: Justin Shin / Getty Images

Balmain

Фото: Justin Shin / Getty Images

Balmain

Фото: Justin Shin / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Justin Shin / Getty Images

Фото: Justin Shin / Getty Images

Фото: Justin Shin / Getty Images

Горные вершины минимализма

В коллекции для Louis Vuitton Николя Гескьер использовал фольклорную одежду жителей горных районов — меховые накидки, коровьи колокольчики, овчина, фетр, геометрия в сочетании с монументальными серьгами и многослойностью. И — минимальный макияж на лицах моделей, с легким румянцем, чтобы не добавлять перегруженности и так сложным образам.

Louis Vuitton

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Louis Vuitton

Фото: East News

Louis Vuitton

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Louis Vuitton

Фото: East News

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: East News

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Фото: East News

Веселые 1980-е

Коллекция Jacquemus для мужчин и женщин осень/2026 — это чистое вдохновение 1980-ми годами: деловые костюмы и коктейльные платья, высокие плечи. Многие модели (вне зависимости от пола) демонстрировали боковые высокие конские хвосты, которые усиливали ретродух коллекции. Хорошо, что обошлось без синих теней или оранжевой помады.

Jacquemus

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Jacquemus

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Jacquemus

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Нулевой меридиан

Миучча Прада для Miu Miu вернула и логотипы, и аксессуары, например, рифленый ободок-повязку из начала нулевых, убирающий назад как короткие, так и длинные волосы. Хлои Севиньи Джиллиан Андерсон, Джемма Уордс — почти все участницы показа были с такими прическами. Выглядело несколько уныло, но, возможно, тому виной свет?

Miu Miu

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Miu Miu

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Miu Miu

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Miu Miu

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Miu Miu

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Ирина Кириенко

