В Екатеринбурге четвероклассник выстрелил в девочку из игрушечного пистолета

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как четвероклассник выстрелил из игрушечного пистолета в глаз однокласснице, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в школе №23 в Академическом районе. Родители доставили школьницу в больницу, где у нее диагностировали ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности школы в части соблюдения законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. «Будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма и разрешению конфликтных ситуаций между детьми. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей малолетней, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева