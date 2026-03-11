За год в Ставропольском крае предотвратили 27 терактов

В Ставропольском крае в 2025 году на стадии приготовления предотвратили 27 террористических актов. Информация об этом содержится в предварительном отчете о деятельности краевой полиции.

По вышеуказанным преступления установлено 25 лиц, 20 из них действовали в интересах проукраинских запрещенных организаций.

Также по итогам прошлого года в регионе снизилась рецидивная преступность. В целом уровень преступности в Ставропольском крае по прежнему ниже, чем в целом по стране.

Мария Хоперская