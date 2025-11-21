Выборам в Петербурге начертили границы

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга представила новую схему нарезки избирательных округов на выборах в городское заксобрание, которые пройдут в сентябре 2026 года. Как пояснили в избиркоме, изменения связаны с неравномерным ростом городского населения. Согласно новой схеме, несколько традиционно протестных муниципалитетов будут «разорваны» между двумя-тремя округами, однако с критикой такого подхода пока выступила только партия «Яблоко».

Действующая схема была утверждена в 2016 году. Тогда она стала первой нарезкой избирательных округов в истории Петербурга, поскольку ранее выборы в городской парламент проходили только по партийным спискам. Последние два созыва формировались по смешанной системе — 25 одномандатников и 25 «списочников». В 2026-м пропорция останется неизменной.

Как пояснили в избиркоме, за десять лет количество избирателей в разных частях Северной столицы изменилось неравномерно, поэтому потребовалась перенарезка округов. «В центральной части города число избирателей уменьшается, а в новостройках, особенно в Приморском и ряде других районов, заметно увеличивается»,— заявил председатель комиссии Максим Мейксин. По его словам, общее число избирателей выросло на 154 тыс. человек, до 3,9 млн. Арифметически на каждый округ теперь приходится 157 тыс. жителей с правом голоса, однако специалисты, которые разрабатывали новую схему, постарались не менять границы районов и сохранить преемственность со старой нарезкой, добавил господин Мейксин.

Сильнее всего изменилось положение Кронштадта, который попал в один округ с Петергофом, его окрестностями и Красносельским районом, то есть с юго-западом Петербурга. Ранее город-порт был в связке с Курортным районом. Округ №19, который получил портовые территории, лишился Красного Села, отошедшего округу №18. Сейчас его представляет единоросс Александр Малькевич, чья политическая карьера оказалась под вопросом из-за уголовного дела о хищениях на телеканале «Санкт-Петербург». Интересно, что в этот же округ вошла часть политически активного муниципалитета Ульянка, где периодически избираются оппозиционеры.

Новая схема серьезно «перекроила» центр Петербурга, где часто баллотируются несистемные выдвиженцы. В частности, один из самых политически активных муниципалитетов Смольнинское оказался разделен на три избирательных округа, а столь же активная Лиговка-Ямская — на два. Напомним, в 2024 году депутатские советы этих муниципалитетов были распущены из-за конфликта «Единой России» (ЕР) и оппозиции. Впрочем, Максим Мейксин заверил, что политический фактор при составлении новой схемы не учитывался.

Претензии к новой схеме пока возникли только у «Яблока». В партии настаивают, что границы округов чертились в угоду кандидатам от ЕР, а оппозиционным политикам, которых знают на этих территориях, избраться станет сложнее. «Те из жителей, кто хотел бы поддержать хорошо работающего депутата на новых выборах, могут лишиться этой возможности, потому что их территорию передали в другой округ. А вновь избранным депутатам будет сложно представлять в городском парламенте интересы жителей округа, в который одновременно включены территории центральной части города и его окраины»,— заявили во фракции «Яблоко». Кроме того, по мнению партийцев, один депутат едва ли сможет справиться сразу и с вопросами новых районов, и с проблемами исторического центра.

Член избиркома от «Яблока» Павел Шапчиц настаивает, что при нарезке была нарушена норма закона, согласно которой отклонение от среднего количества избирателей в округе может превышать 10% лишь в случае, когда нельзя сформировать границы без разделения муниципалитетов на части. На это же обращают внимание в организации «Наблюдатели Петербурга», где подготовили свою схему с отклонением не более 5%. Новая нарезка «наводит на мысль, что, когда у депутатов есть возможность самим определять границы округов для своих будущих выборов, эти границы могут превращаться в инструмент "оптимизации" результатов голосования и создания преимуществ для одних кандидатов за счет других», заявляют в движении.

Впрочем, остальные партии, представленные в заксобрании, нарезку поддержали и предлагать к ней поправок не собираются. Члены близкого к руководству города Экспертного клуба Петербурга тоже посчитали новую нарезку рациональной и согласились с избиркомом. Хотя даже там констатировали, что думать, как заменить привычных жителям кандидатов, придется в том числе и единороссам.

Планируется, что новая схема будет рассмотрена на заседании заксобрания до 23 февраля 2026 года.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург