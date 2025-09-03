Воронежская компания достроит культурный центр в Тамбове за 298 млн рублей

Тамбовское областное учреждение культуры «Государственный ансамбль бального танца "Цвета радуги"» заключило контракт с воронежским ООО «ЖБИ 1» Николая Гусева. На правах единственного участника оно получило контракт по начальной цене — 297,7 млн руб. За эти средства компании предстоит разработать проектную документацию и заняться строительством центра культурного развития «Цвета радуги». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Срок сдачи работ — 31 августа 2026 года. Средства направлены из федерального и областного бюджетов.

Центр построят на улице Агапкина, 7А (в 900 м юго-западнее телевышки на пересечении улицы Агапкина и проезда Запрудный). На его территории может появиться общественное пространство с озеленением и благоустройством. В здании предусмотрены подвал и три этажа: с гардеробом и вестибюлем, мастерской, костюмерной, студией звукозаписи и тремя танцевальными залами.

В июне конкурс на строительство «Цветов радуги» был признан несостоявшимся. Первоначальная стоимость контракта также составляла 297,8 млн руб. На торги поступила только одна заявка, которая не соответствовала требованиям.

По данным Rusprofile, ООО «ЖБИ 1» зарегистрировано в Воронеже в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. 100% контролирует Николай Гусев. Выручка общества в 2024 году составила 650 млн руб. (+251%), прибыль — 190 млн руб. (+ 5 963%).

В июне 2024 года подряд на строительство центра культурного развития на улице Агапкина получило московское ООО «Дакорп». Подрядчик должен был к 2025 году провести инженерные изыскания, скорректировать проект и построить центр. На это выделялось 274,5 млн руб., но в декабре 2024 года договор был расторгнут по соглашению сторон.

