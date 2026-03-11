Во Владикавказе к бесплатному W-Fi подключили пять общественных территорий

Во Владикавказе пять общественных пространств подключили к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Опция доступна на пяти локациях, обозначенных специальной табличкой. Речь идет о площадях Штыба и Свободы, улице Коцоева, «Площади фонтанов» и на пересечении улиц Кирова и Маркуса.

Также планируется подключить к бесплатному Wi-Fi территорию Водной станции и площадь Ленина.

Мария Хоперская