Во Владикавказе к бесплатному W-Fi подключили пять общественных территорий
Во Владикавказе пять общественных пространств подключили к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Опция доступна на пяти локациях, обозначенных специальной табличкой. Речь идет о площадях Штыба и Свободы, улице Коцоева, «Площади фонтанов» и на пересечении улиц Кирова и Маркуса.
Также планируется подключить к бесплатному Wi-Fi территорию Водной станции и площадь Ленина.