Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владикавказе к бесплатному W-Fi подключили пять общественных территорий

Во Владикавказе пять общественных пространств подключили к бесплатному Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Опция доступна на пяти локациях, обозначенных специальной табличкой. Речь идет о площадях Штыба и Свободы, улице Коцоева, «Площади фонтанов» и на пересечении улиц Кирова и Маркуса.

Также планируется подключить к бесплатному Wi-Fi территорию Водной станции и площадь Ленина.

Мария Хоперская

Новости компаний Все