Трех футболистов «Зенита» включили в расширенный список сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов на ближайшие товарищеские матчи с Никарагуа и Мали, сообщает пресс-служба РФС.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В национальную команду отправятся три футболиста «Зенита»: вратарь Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев и атакующий полузащитник Максим Глушенков. Отметим, что 27 марта сборная сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го — с Мали в Петербурге.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Зенит» уступил в гостях «Оренбургу» в рамках 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, единственный мяч в составе сине-бело-голубых забил Александр Соболев.

Андрей Маркелов