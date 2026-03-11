Арестованы двое подростков после массовой драки в ярославской «Ауре»

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу на два месяца двух местных жителей 14 и 17 лет — участников массовой драки в ТРЦ «Аура». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Оба обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как отметили в ведомстве, санкция статьи подразумевает до 7 лет лишения свободы.

«По версии обвинения, 9 марта текущего года в вечернее время в торгово-развлекательном центре обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары, причинив физическую боль»,— рассказали в прокуратуре.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых. Избирал меру пресечения суд с учетом позиции представителя прокуратуры.

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в ТРЦ «Аура» 9 марта, в результате нее пострадали четверо подростков. Один из них получил ножевое ранение. Полиция задержала четверых участников драки, причисляющих себя к скинхедам. Подробности — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова