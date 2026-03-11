Передано в суд уголовное дело экс-чиновницы минздрава Ульяновской области

Следственное управление СКР по Ульяновской области передало в суд уголовное дело бывшего заместителя директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения по Ульяновской области, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до одного года исправительных работ, либо арест до трех месяцев). Об этом в среду вечером сообщило СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, расследованием установлено, что обвиняемая в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года «не предприняла надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, в связи с чем запасы по 11 наименованиям включенным в перечень жизненно-важных препаратов и медицинских изделий не были сформированы, граждане по рецептам своевременно ими обеспечены не были. В результате трое несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом, и 21 сердечно-сосудистый больной не получили своевременно медицинские препараты и медицинские изделия по уже выписанным рецептам.

По данным «Ъ-Волга», речь идет о заместителе руководителя департамента лекарственного обеспечения Ольге Чемидроновой. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», уголовное дело было возбуждено еще в марте 2025 года по материалам прокурорской проверки. Как тогда отмечали в облпрокуратуре, действия минздрава поставили под угрозу жизнь и здоровье многих граждан, «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли по выписанным рецептам получить эти лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек». В акте прокурорской проверки отмечалось, что в подразделениях «Ульяновской госаптеки» с ноября 2024 года по конец февраля 2025 года отсутствовало, к примеру, лекарство «Ривароксабан» (сердечно-сосудистое антитромботическое средство) в различных дозировках, в котором нуждались 1920 жителей региона, но закупочные процедуры по препарату были организованы только 30 января 2025 года, а на аптечный склад лекарство поставлено только 24 февраля.

Ольга Чемидронова свою вину не признала, от дачи показаний против себя отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Адвокат Ольги Чемидроновой Николай Самаркин отказался от комментариев, сославшись на то, что не получал на это разрешения подзащитной.

В феврале 2025 года министр здравоохранения региона Мария Шалягина поясняла депутатам регионального заксобрания, что срывы поставок лекарств были связаны с введением с начала года механизма «второй лишний» в целях ориентации на российского производителя, когда при наличии российского производителя отсекаются поставщики иностранных лекарств, но «из-за низкой начальной максимальной цены контракта» многие торги в январе и феврале «не состоялись».

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявлял, что, по его мнению, вина за срывы поставок лекарств лежит не только на региональном минздраве, но «также и на облправительстве и самих депутатах заксобрания», поскольку финансирование лекарственного обеспечения всегда было дефицитным и всегда дробилось по кварталам, а в 2024 году «лимиты на закупку были выделены слишком поздно — только в конце ноября», «и из-за сложной процедуры закупок минздрав уже просто физически не мог их освоить».

Сергей Титов, Ульяновск