Зеленогорский лес вновь погружается в судебные дебри

Суд в Петербурге зарегистрировал иск жителей города к Смольному с требованием признать недействительным постановление, предусматривающее строительство школы и жилых домов на территории Зеленогорского леса в Курортном районе. В 2023 году город сдал участок леса площадью 22,3 га в аренду Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома». Это не первая попытка активистов защитить зеленую территорию от холдинга. В этот раз они настаивают, что договор, который подается как инвестиционный, таковым не является и заключен только в интересах структуры газовой компании и вопреки интересам жителей застраиваемой территории.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Структуру газового холдинга намерена построить на территории зеленогорского леса школу-пансионат площадью 165 тыс. кв. м на 2 тыс. учеников и 400 работников, а также шесть жилых домов

Жители Петербурга — Оксана Анапольская, Ольга Комарова и Алина Табачук — подали иск (есть в распоряжение «Ъ Северо-Запад») в Смольнинский районный суд с требованием признать недействующим постановление Смольного о сдаче в аренду участка 22,3 га в Зеленогорске на улице Паровозной Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома». Ответчиками в деле значатся правительство города и комитет имущественных отношений, среди заинтересованных лиц — комитет по строительству, комитет по инвестициям и фонд.

Структуру газового холдинга намерена построить на территории Зеленогорского леса школу-пансионат площадью 165 тыс. кв. м на 2 тыс. учеников и 400 работников, а также шесть жилых домов. Реализовать проект, согласно заключенному с городом договору, фонд должен в течение пяти лет, арендная плата ежегодно составляет 4,3 млн рублей.

С 2005 года зеленогорский лес отнесен к зоне жилой застройки — для возведения малоэтажного жилья. Фактически же речь идет о лесной зоне. Активисты утверждают, что на выделенном для строительства участке растут занесенные в Красную книгу Петербурга мхи и лишайники, а также обитают краснокнижные птицы и насекомые. Недалеко от будущей застройки расположен государственный природный заказник «Озеро Щучье» (относится к особо охраняемым природным территориям).

Активисты, которые, как указано в иске, владеют участками рядом с Зеленогорским лесом, заявляют, что инвестиционный договор инвестиционным не является. По мнению заявителей, земельный участок был предоставлен фонду с нарушением процедуры. Так, 22,3 га сдали «Газпрому» на основании постановления правительства, а не распоряжения губернатора, как того требует Земельный кодекс РФ. Кроме того, петербуржцы отмечают, что у властей не было оснований для прямого, без проведения торгов, повода для предоставления земли холдингу: договор, по мнению истцов, не содержит каких-либо инвестиционных условий и не предполагает ничего, помимо строительства школы.

«На льготных условиях был заключен договор аренды, предусматривающий обязательства арендатора по возведению объекта исключительно коммерческого назначения без возложения каких-либо дополнительных социальных обязательств, обязательств по развитию территории, по передаче объекта или части объекта в собственность или пользование города Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления»,— говорится в иске. Петербуржцы уверены, что строительство школы выгодно только Фонду социальных инициатив, а договор нарушает интересы и права местных жителей.

Исходя из этих фактов истцы просят признать постановление правительства, на основании которого участок был сдан в аренду, недействующим, а действия Смольного незаконными.

«Мы говорим, что город должен получить выгоду в виде социальных объектов, денег. По условиям договора “Газпром” за участок почти 23 га не платит городу ничего, кроме крайне небольшой минимальной арендной ставки. Инвестиционные условия не соблюдены. Это основной наш тезис»,— говорит Алина Табачук.

В Смольнинский райсуд активисты обращались два раза, но иск оба раза возвращали и отправляли в другие суды, рассказывает госпожа Табачук. После второго отказа заявители направили жалобу в городской суд: в конце декабря он постановил, что рассматривать заявление все-таки должен Смольнинский райсуд. В начале этой недели, 26 января, иск был официально зарегистрирован.

Это не первая попытка жителей Курортного района защитить Зеленогорский лес от вырубки и строительства школы. Активисты впервые обратились в суд в ноябре 2023 года: тогда они оспаривать постановление Смольного об утверждении изменений в проект межевания данной территории. Во время заседаний общественники указывали, что инженерно-экологические изыскания для разработки проекта планировки территории были проведены с нарушениями, а сам проект противоречит Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ).

Представители Смольного же выступали против удовлетворения иска и настаивали, что постановление не нарушает ПЗЗ и было принято с соблюдением закона. Аналогичную позицию на заседаниях высказывали и юристы «Газпрома», отмечая, что территория «не принадлежит местным жителям, а предполагается для застройки».

В сентябре 2024-го Санкт-Петербургский городской суд в удовлетворении иска отказал. Активисты пытались оспорить это решение, но до Верховного суда не дошли.

По словам Алины Табачук, сейчас на территории никакой работы не ведется. В ПАО «Газпром» на запрос о судьбе проекта и о новом иске не ответили. В комитете имущественных отношений (КИО) также не смогли оперативно подготовить ответ, но заявили, что на вопросы «точно ответят».

Кроме того, КИО подал иск в Арбитражный суд к Фонду поддержки социальных инициатив о расторжении договора на землю 2,3 га, который находится рядом с территорией основного участка и был сдан корпорации за 66,2 тыс. рублей в год для строительства «объекта предоставления коммунальных услуг». Структура «Газпрома» не выполнила первый этап договора — не провела инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование.

Если постановление о предоставлении земельного участка будет признано недействующим, то действительность заключенного договора будет поставлена под сомнение, говорит старший юрист Rightmark Group Олег Лодянов. Однако аргументы защитников леса эксперт находит «сомнительными».

«Инвестиции, инвестиционная деятельность — это экономический термин, который вправе имеет очень неопределенное значение. Так, упомянутый истцами ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” под инвестиционной деятельностью понимает осуществление почти любых действий в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта. Новое строительство (а точнее — затраты на него), как в этом случае, напрямую называется в законе инвестициями. В этом ключе аргументы истцов довольно шатки, поскольку само строительство объекта образования и уплату арендной платы можно рассматривать (и действительно рассматривается в правовых актах города) как инвестиции»,— говорит господин Лодянов.

«Истцы обоснованно указывают, что в данном случае участок был предоставлен на основании постановления правительства, а не распоряжения губернатора, а это прямо противоречит требованиям как Земельного кодекса РФ, так и регионального закона. На основании того, что распоряжение губернатора именно по вопросу предоставления данного земельного участка фонду не принималось, формальные основания для предоставления участка без проведения торгов отсутствуют. Этот аргумент является довольно весомым с юридической точки зрения, так как основан на буквальном толковании норм федерального и регионального законодательства, которое четко определяет, каким правовым актом должно оформляться решение о предоставлении участка без торгов для строительства объектов социально-культурного назначения. Нарушение этого требования влечет незаконность всей процедуры предоставления участка»,— объясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев

Юрист полагает, что жители «имеют реальные шансы на положительный исход дела» именно из-за формальных нарушений процедуры предоставления земельного участка. При этом господин Терентьев отмечает, что ответчики, в свою очередь, могут настаивать, что школа — социально значимый объект, строительство которого отвечает интересам Петербурга в развитии образовательной инфраструктуры.

Надежда Ярмула