Стоки-воды

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора добилось взыскания 150 млн руб. с муниципального предприятия «Водоканал» Шадринска. Это сумма ущерба, причиненного реке Исеть в результате сброса недостаточно очищенных стоков в 2020 году. Надзорное ведомство во время внеплановой проверки установило, что по ряду загрязняющих веществ нормативы были превышены более чем в 20–50 раз. Водоканал и администрация Шадринска отрицали причинение вреда реке, ссылаясь на то, что муниципальное предприятие является не единственным пользователем водоема.



Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с шадринского муниципального предприятия «Водоканал» причиненного окружающей среде вреда в размере 150,3 млн руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление федерального надзорного ведомства рассматривается в суде с августа 2024 года. Истец просил суд взыскать с ответчика сумму ущерба, причиненного реке Исеть в результате сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы в 2020 году в ходе внеплановой выездной проверки предприятия.

Согласно материалам дела, во время инспекции в сентябре 2020 года специалисты отобрали и исследовали пробы воды в месте сброса стоков с очистных сооружений канализации Шадринска, а также воды выше и ниже точки выпуска. В результате сотрудники Росприроднадзора обнаружили, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах «Водоканала» превышает установленные для предприятия нормативы в десятки раз. Так, более чем в 20 раз было зафиксировано превышение по нефтепродуктам и взвешенным веществам, более чем в 50 раз — по аммонию иона. Также в сточных водах выявили чрезмерное содержание фосфатов, хлоридов, железа, анионных синтетических поверхностно-активных веществ и других.

По расчетам Уральского управления Росприроднадзора, в результате сброса недостаточно очищенных стоков городской канализации с 10 по 29 сентября 2020 года «Водоканал» причинил реке Исеть вред в размере 150,3 млн руб. Предприятие за этот же период заплатило за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ 5,9 тыс. руб.

По итогам внеплановой проверки Уральское управление Росприроднадзора привлекло МП «Водоканал» к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). Кроме того, водоканалу выдали предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства. На момент проверки никакие мероприятия по предупреждению сверхлимитного загрязнения реки Исеть, например реконструкция или строительство очистных сооружений, «Водоканал» не проводил, указано в материалах дела.

Муниципальное предприятие Шадринска «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению. Обслуживает более 700 юридических лиц и 31 тыс. физических лиц. Принадлежит комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска. По данным «СПАРК Интерфакс», предприятие является убыточным. За три года размер чистого убытка вырос в 6,5 раз: в 2024 году он составил 38,2 млн, в 2023-м — 10,5 млн, в 2022 году — 5,8 млн руб. В 2024 году выручка предприятия превысила 159 млн руб.

Представители муниципального предприятия против исковых требований возражали. Они подчеркивали, что «Водоканал» является не единственным пользователем реки Исеть, что не позволяет сделать вывод о причинении вреда водоему в указанном объеме именно предприятием. Представители администрации Шадринска, которая участвовала в деле в качестве третьего лица, утверждали, что истец не доказал как сам факт причинения вреда Исети водоканалом, так и пагубность последствий.

В ходе рассмотрения дела ответчик представил еще несколько доводов в свою защиту. Так, представители «Водоканала» настаивали, что предприятие несет ответственность за содержание в сточных водах только двух загрязняющих веществ, так как «с учетом отсутствия капитальной реконструкции очистных сооружений» у него отсутствует объективная техническая возможность очистки стоков от нефтепродуктов, ионов азота, фосфатов и ряда других веществ. Также ответчик указывал на отсутствие финансирования предприятия, позволяющего качественно очищать канализационные стоки.

Суд все эти доводы отклонил и удовлетворил требования Росприроднадзора в полном объеме. «Факт наличия противоправного поведения ответчика, повлекшего причинение вреда окружающей среде, доказан и подтверждается материалами настоящего дела»,— говорится в решении суда.

На момент подготовки материала МП «Водоканал» и администрация Шадринска не ответили на запросы «Ъ-Южный Урал» о намерениях обжаловать решение суда и источниках погашения образовавшегося долга перед Росприроднадзором.

В декабре 2023 года правительство Курганской области сообщило о завершении реконструкции очистных сооружений канализации Шадринска, начавшейся в 2012 году. Работа приостанавливалась из-за ошибок в проектной документации и неоднократной смены недобросовестных подрядчиков. В 2021 году проект получил федеральное финансирование по программе «Чистая вода». Всего на завершение реконструкции направили более 900 млн руб.

Юлия Гарипова