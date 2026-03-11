Аэропорт Махачкалы получил новую навигационную систему

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) запустили в работу доплеровский всенаправленный радиомаяк DVOR 2000/DME/N 2700, который разработала и поставила входящая в «Ростех» компания «Азимут», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Новый комплекс формирует и излучает радиосигналы для навигации воздушных судов на маршруте и при заходе на посадку, что особенно важно в условиях сложного рельефа, когда с одной стороны аэродрома находятся горы, а с другой — акватория Каспийского моря. В госкорпорации ожидают, что система повысит безопасность полетов и устойчивость навигации в районах с нестабильным приемом спутникового сигнала.

В «Ростехе» уточнили, что радиомаяк DVOR 2000/DME/N 2700 относится к высокотехнологичному оборудованию последнего поколения и позволяет экипажам более точно выстраивать траекторию снижения и захода на посадку в горной местности. Комплекс спроектирован как модульная система: персонал аэропорта может быстро заменить отдельные узлы без полной перенастройки и вывода из эксплуатации всей линии навигации. Аналогичные системы уже работают в аэропортах Владикавказа, Геленджика и Еревана, а также на других аэродромах Кавказа, где рельеф и климатические условия предъявляют повышенные требования к наземным средствам посадки.

Установка радиомаяка стала частью масштабной модернизации аэродромной инфраструктуры Уйташа, которую федеральные и региональные власти ведут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». По данным Минтранса России, строительно-монтажные работы на новой взлетнопосадочной полосе аэропорта Махачкалы уже выполнены более чем на 80%. Подрядчики завершили выемку грунта, уложили нижние слои из инертных и геосинтетических материалов, а затем — два слоя бетона: защитный и верхний сверхпрочный. Параллельно идет благоустройство территории вокруг полосы и работы по закрытию теплового контура здания аварийноспасательной станции и других объектов аэродромного комплекса.

Проект реконструкции предусматривает создание новой ВПП длиной около 3,2 тыс. м и шириной 45 м, что позволит аэропорту после завершения работ принимать воздушные суда всех основных типов, включая среднемагистральные и широкофюзеляжные, в том числе при сложных метеоусловиях. После реконструкции аэродромной и терминальной инфраструктуры Уйташ сможет обслуживать до 4 млн пассажиров в год против нынешних ориентировочно 1,5–2 млн. В проект также входят реконструкция перрона на стоянку не менее восьми воздушных судов, строительство новых рулежных дорожек, создание учебнотренировочного полигона и площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Федеральные власти рассматривают Махачкалу как ключевой авиационный узел Северного Кавказа, который должен обеспечить рост туристического потока на Каспий и в горные районы Дагестана, а также устойчивое транспортное сообщение региона с центральной частью России. В «Ростехе» подчеркивают, что новый доплеровский радиомаяк и другие элементы наземной навигации имеют российское происхождение и становятся частью линии импортонезависимых решений для гражданской авиации.

Станислав Маслаков