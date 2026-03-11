На Ставрополье сотрудник МВД лишился 4,5 млн рублей за необъяснимые доходы

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск прокурора Ессентуков о взыскании с сотрудника МВД и его бывшей супруги 4,5 млн руб. в пользу государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Прокурорская проверка выявила, что полицейский, работавший в Управлении МВД по Ставрополю в 2022-2024 годах, получил вместе с бывшей женой деньги от третьих лиц на сумму свыше 4,5 млн руб. При этом он не предоставил документы, подтверждающие законность этих доходов.

По итогам рассмотрения дела суд принял решение в пользу прокуратуры. Деньги будут изъяты в доход Российской Федерации. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Валерий Климов