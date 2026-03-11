Ставропольский завод втрое увеличил производство сэндвич-панелей

Невинномысский завод «Руспан» увеличил производство сэндвич-панелей и каркасов для быстровозводимых зданий в 3 раза, сообщили в региональном минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минпром СК Фото: минпром СК

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев посетил предприятие и отметил динамику роста. «Быстровозводимое строительство востребовано в логистике, ритейле и агросекторе. Ставрополье укрепило позиции в этой нише. За несколько лет производство выросло более чем в три раза. В прошлом году завод поставил на рынок свыше 1,25 млн кв. м панелей. Компания устойчиво развивается»,— заявил господин Ковалев.

Завод модернизировал линию по выпуску панелей с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR). Эти панели применяют в сельскохозяйственных и логистических объектах. Два года назад запустили новую линию для панелей с минераловатным утеплителем. Такие конструкции подходят для торговых центров, автосалонов, промышленных и административных зданий. Автоматизация производства повысила производительность и качество продукции. Государственная поддержка сыграла ключевую роль: минпром Ставрополья по краевой госпрограмме «Развитие энергетики, промышленности и связи» выделил субсидию на 20% затрат.

«Руспан» поставляет продукцию по всей России и в страны ближнего зарубежья. Предприятие возникло в 2021 году на базе ирландской Kingspan в ТОСЭР «Невинномысск». Изначально мощности достигли 1 млн кв. м панелей в год. В 2022 году провели ребрендинг в «Руспан» после ухода материнской компании с российского рынка. К 2023 году планировали модернизацию и вторую линию, что довело выпуск до 1,5 млн кв. м. Тройной рост к марту 2026 года подтверждает успех инвестиций свыше 300 млн руб., вложенных на старте, и господдержки. Создано около 70 рабочих мест.

Быстровозводимые здания на основе сэндвич-панелей сокращают сроки строительства вдвое по сравнению с традиционными методами. В агросекторе Ставрополья такие панели используют для коровников и птицефабрик, где PIR-утеплитель обеспечивает теплоизоляцию до R=5,5 м·К/Вт. Минвата в панелях для ритейла выдерживает огонь до 120 минут. Рынок сэндвич-панелей в России вырос на 25% в 2025 году благодаря спросу в логистике: объемы складов увеличились на 4 млн кв. м. «Руспан» занимает устойчивую долю в поставках на Северный Кавказ и Юг.

В РФ и странах ближнего зарубежья спрос на такие каркасы вырос на 40%. Поэтому «Руспан» инвестирует в новые линии, чтобы выйти на 3,75 млн кв. м к 2027 году.

Станислав Маслаков