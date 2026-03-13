Удалить неизлечимость

В начале марта президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 9 декабря 2025 года. Одно из поручений адресовано правительству — до 1 июля проанализировать практику оказания паллиативной помощи и представить предложения по ее развитию. За этим стоит идея, которую член СПЧ, руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач Ольга Демичева высказала во время заседания: в паллиативной помощи нужно уйти от понятия неизлечимости.

Быть паллиативным пациентом в России сегодня — значит получить статус неизлечимого. Это открывает доступ к обезболиванию, респираторной поддержке, лечебному питанию, однако часто лишает надежды добиться другой необходимой медпомощи. По мнению Ольги Демичевой, понятие неизлечимости, которое закреплено в подзаконных актах Минздрава РФ как условие для получения паллиативной помощи, должно исчезнуть. На него нельзя опираться в мире, где медицина стремительно развивается.

— Неизлечимость — понятие зыбкое. Заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми, завтра могут стать либо излечимыми, либо полностью контролируемыми,— объясняет Ольга Демичева.— Но для доступа к паллиативной помощи сегодня требуется этот статус — и выходит, что пациент лишается шанса дожить до завтрашнего дня.

У неизлечимости есть и другая сторона — этическая. Слово «неизлечимый» звучит как приговор, который врачи выносят живому человеку, считает Ольга Демичева. Президент на заседании СПЧ эту мысль поддержал: «Если так смотреть на вещи, то тогда жизнь неизлечима — она понятно чем заканчивается. Но если человек жив, то нам нужно обеспечить качество этой жизни, и это самое главное».

Одна из составляющих проблемы паллиативной помощи — выбор, который вынуждены делать врачи: либо активно лечить пациента, либо только облегчать его страдания. Совмещать невозможно, потому что для получения обезболивания врач должен официально признать пациента неизлечимым, после чего шансов на экспериментальную терапию у него уже не будет. По мнению Ольги Демичевой, в современной медицине такого выбора быть не должно.

Сейчас в общественном сознании «паллиативная помощь» и «хоспис» — синонимы. Однако нельзя ставить между ними знак равенства.

— Хоспис — всегда паллиативная помощь, но паллиативная помощь — не всегда и не только хоспис,— объясняет Ольга Демичева.

Паллиативная помощь включает два этапа: первый — помощь людям с тяжелыми хроническими заболеваниями для снятия мучительных симптомов, второй — хосписное сопровождение в конце жизни. Задача паллиативной помощи на первом этапе — убрать симптомы, дать человеку возможность жить максимально активно, пока врачи борются с болезнью.

Однако паллиативного статуса пациенты часто боятся. И небезосновательно: на практике получение такого статуса создает даже у медиков ложное впечатление, что больному нужны только уход и обезболивание.

— Это абсолютно неправильно с точки зрения философии паллиативной помощи,— говорит Ольга Демичева.— Пациентам, получающим паллиативную поддержку, должны быть доступны реабилитация, все высокотехнологичные виды медицинской помощи, специализированная помощь по узкому профилю. Практику надо менять.

Поручение президента открывает дорогу к тому, чтобы убрать из нормативных актов критерий неизлечимости. Как только это произойдет, из обихода уйдет понятие «паллиативный статус», которое не закреплено ни в одном законе или подзаконном акте, но прочно укоренилось в сознании.

Если предложения Ольги Демичевой, которые, по ее словам, поддерживают и другие специалисты паллиативной помощи, будут приняты, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями смогут получать симптоматическое лечение, не прекращая бороться за жизнь и не теряя надежды.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда