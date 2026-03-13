Из свежей почты

Тимофей Усенко, 13 лет, аутистические черты личности, требуется курсовое лечение. 223 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 29 тыс. руб.

После года поведение Тимы вдруг изменилось: сын больше не хотел идти на контакт с окружающими, перестал произносить слоги. У него выявили аутистические черты личности, лечение не давало особых результатов. В четыре года мы стали наблюдаться в московском Институте медтехнологий (ИМТ), оплачивать лечение нам помогали добрые люди, в том числе читатели Русфонда. После первого же курса терапии Тима научился самостоятельно есть. Со временем заинтересовался окружающим миром, стал воспринимать речь, заговорил. Но сыну трудно контактировать с людьми, сохраняются стереотипные движения. Помогите продолжить терапию! Владимир Усенко, Краснодарский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Нужно развить речь и память, расширить кругозор, социально адаптировать Тиму».

Леша Егоров, 11 лет, синдром Крузона, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 249 260 руб.

Родился Леша здоровым, вот только со временем у него стали странно выпирать глаза. Я увидела передачу про ребенка с синдромом Крузона и заметила его сходство с сыном. Опасения подтвердились: у Леши заболевание, при котором деформируются черепные и лицевые кости. Верхняя челюсть сына отстает в росте, он не может нормально жевать, прикус сильно нарушен. Сейчас врачи готовы начать ортодонтию, которая поможет подготовиться к операции на челюстях. Но нам ее не оплатить, помогите! Ирина Егорова, Московская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Леше требуется этапное ортодонто-хирургическое лечение. Сейчас необходимо расширить верхнюю челюсть несъемным каркасным аппаратом с опорой на зубы».

Джамиля Устарова, 10 месяцев, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подготовка донора, забор костного мозга и доставка трансплантата. 82 878 руб.

Внимание! Цена подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата 882 878 руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 600 тыс. руб.

В ноябре у дочки поднялась температура, увеличился живот. Анализ показал низкий уровень тромбоцитов и гемоглобина, также, к нашему ужасу, врачи обнаружили онкоклетки. Нам сказали, что у Джамили острый лимфобластный лейкоз. Чтобы вылечить дочку, нужна ТКМ, потенциального донора нашли в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальном РДКМ). Пожалуйста, помогите оплатить подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата! Государство все это не покрывает, а нам такую сумму не собрать. Аида Исаева, Дагестан

Медицинский директор Национального РДКМ Ольга Герова: «Джамиле по жизненным показаниям необходима ТКМ. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует наш некоммерческий регистр».

Алеша Кузнецов, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 164 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 36 тыс. руб.

В год и семь месяцев у сына случился перелом бедра, месяц он лежал на вытяжке, заново учился ходить. Через год сломалась голень, вскоре еще раз. У Алеши выявили хрупкость костей, с трех лет его при помощи Русфонда лечат в московской клинике: укрепляют кости специальной терапией, также в 2012 году установили штифт в бедро. Когда костная ткань окрепла, Алеша стал заниматься в спортклубе, плавать в бассейне. В 2024 году у него сломалась голень, и он снова перенес операцию по установке штифта, затем сломалась рука. Сын растет, и плотность костей падает. Помогите нам продолжить лечение! Надежда Кузнецова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Учитывая активный рост Алеши, для снижения вероятности переломов и сохранения результатов мальчику необходимо лечение в сочетании с реабилитацией».

