В Дагестане задержали подозреваемых в похищении человека

В Дагестане задержали подозреваемых в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2026 года один из подозреваемых организовал похищение мужчины. Под предлогом обсуждения финансовых вопросов фигуранты заманили потерпевшего в частный дом в селе Кокрек. У жертвы забрали мобильный телефон, после чего избили. Подозреваемые перевозили потерпевшего из дома в дом в пределах региона.

Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Мария Хоперская