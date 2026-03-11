Туристы на Северном Кавказе в 2026 году потратят 53,6 млрд рублей

Туристы в 2026 году потратят в Северо-Кавказском федеральном округе 53,6 млрд руб., что выведет регион на седьмое место в России по расходам и турпотоку. Исполнительный директор «СберАналитики» Максим Чачин озвучил эти цифры на международной выставке туризма и гостеприимства в Москве. Он сообщил изданию РБК Кавказ, что турпоток вырастет на 2% по сравнению с 2025 годом и составит около 5,7 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прогнозы СберАналитики опираются на данные транзакций клиентов Сбера и тенденции внутреннего туризма. В 2024 году республики СКФО уже зафиксировали рост трат на 17% — до 17,4 млрд руб., где Дагестан лидировал с 6,8 млрд руб. (+14%), Карачаево-Черкесия добавила 3,5 млрд руб. (+17%), а Северная Осетия — 2,8 млрд руб. (+14%). За восемь месяцев 2025 года отели округа приняли 2,2 млн гостей, что на 8% превысило показатель 2024-го.

Государство активно поддерживает рост. В 2025 году регионы СКФО получили 4 млрд руб. на туристическую инфраструктуру, а в 2026–2027 годах выделят свыше 8 млрд руб. Эти средства пойдут на трассы, канатные дороги и горнолыжные объекты по концессиям. АО «Кавказ.РФ» в 2026 году обретет 7,17 млрд руб. на уставный капитал для туристического кластера и 820 млн руб. субсидий на управление шестью особыми экономическими зонами с семью всесезонными комплексами и прибрежным кластером.

Ранее Северный Кавказ показал рекордный скачок: в 2023-м его посетили 6,2 млн туристов, они потратили 113 млрд руб., что в 2,3 раза превысило средние темпы по России. СберАналитика тогда прогнозировала 30–35% прироста турпотока в 2024-м. В ЮФО тратят схожие 53,6 млрд руб. (+6,8%), но ЦФО лидирует с 76,6 млн посетителей и 465,3 млрд руб. (+7,7%).

Развитие продолжается на фоне федеральных проектов. Правительство с 2019 года признает туризм приоритетом для СКФО благодаря его ресурсам. В 2025-м спрос на Юг и Кавказ вырос на 3–20%, а турпоездки по России — на 10%.

Станислав Маслаков