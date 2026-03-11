ООО «Телеграф» получило в аренду участок под отель в центре Нижнего Новгорода

Нижегородское минимущество и ООО «Телеграф» заключили договор аренды земельного участка для строительства гостиницы на площади Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Фото: Правительство Нижегородской области

Договор аренды заключен на срок до 2030 года. До начала февраля 2028 года инвестор должен получить разрешение на строительство. Построить отель планируется за четыре года.

Объем инвестиций в проект составит около 2,1 млрд руб. В отеле будет 120 номеров.