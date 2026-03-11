На Ставрополье в 2026 году 83 молодые семьи получили свидетельства на покупку жилья

Власти Ставропольского края выдали 83 молодым семьям свидетельства по программе «Молодая семья» на общую сумму около 150 млн руб. Бюджетные средства покрывают 35% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 30% для семей без детей, уточнили в региональном минстрое.

Семьи используют субсидии на покупку или строительство жилья, уплату первоначального взноса по кредиту, погашение основного долга или процентов. Участники программы активно подбирают недвижимость: в 2025 году органы местного самоуправления уже перечислили выплаты 20 семьям на 27,5 млн руб., еще около 60 семей искали варианты. Всего в прошлом году выдали 83 свидетельства на 126,2 млн руб., а к итоговым 85 семьям добавили два сертификата.

Программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» и региональной «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». В 2025 году на нее потратили 140 млн руб., что позволило помочь 87 семьям, полностью выполнив план. В 2026 году финансирование выросло до 150 млн руб. Теперь заявители должны проживать в крае не менее трех лет.

До 31 мая 2026 года все участники обязаны подать в органы местного самоуправления заявление на включение в сводный список на 2027 год. Они уточнят изменения в учетных данных или подтвердят их отсутствие. На 1 июня 2026 года список учтет выделенное финансирование и определит точное число семей. Губернатор Владимир Владимиров поддерживает программу, курирует ее минстрой.

В 2024 году край выдал 1337 сертификатов, 233 семьи уже купили жилье. Новые правила повышают доступность для нуждающихся. Семьи реализуют сертификаты в течение семи месяцев с выдачи, что ускоряет процесс. Программа востребована: она решает жилищный вопрос для малообеспеченных молодых семей.

Станислав Маслаков