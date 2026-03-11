Дагестан в 2026 году вчетверо увеличит расходы на подготовку кадров для АПК

Подготовка кадров в дагестанском АПК в 2026 году получит кратный рост финансирования: республика распределит на эти цели 93,1 млн руб., что в четыре раза больше объема прошлого года. Деньги пойдут на расширение сети агротехнологических классов и стимулирование притока специалистов на сельхозпредприятия на фоне сохраняющегося дефицита кадров в отрасли, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Федеральный проект «Кадры в АПК» реализуется в Дагестане в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который курируют Минсельхоз и Минпросвещения и который должен обеспечить технологическое лидерство страны и рост производства продовольствия. Национальный проект предусматривает к 2030 году создание 18 тыс. агротехнологических классов по стране, ежегодную подготовку порядка 13,2 тыс. специалистов среднего звена и 68,7 тыс. специалистов с высшим образованием для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Для Дагестана, где продукция сельского хозяйства дает около 20% ВРП, а в агросекторе занята почти треть экономически активного населения, вопрос подготовки кадров власти называют ключевым. Премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов ранее подчеркивал, что именно сельское хозяйство, наряду со строительством и промышленностью, испытывает наиболее острый кадровый голод, и республика выстраивает модель профориентации через профильные классы и систему раннего обучения профессиям.

В 2025 году Дагестан получил на запуск федерального проекта 23,1 млн руб., за счет которых создал 26 агротехнологических классов на базе школ, в том числе модернизировал и оснастил оборудованием два агрокласса в Новолакском и Сулейман-Стальском районах — в Чапаевской СОШ №2 и Новопоселковой СОШ. К началу 2025 года в республике уже действовали 52 агротехнических и агрокласса, где школьники знакомятся с животноводством, садоводством, ветеринарией и технологиями переработки продукции.

Региональные власти заявляли о планах открыть к 2030 году агроклассы в 475 сельских школах, а в более ранних расчетах — свыше 300 агроклассов, то есть речь идет о последовательном наращивании целевых ориентиров по количеству профильных классов. На 2025 год власти планировали запуск 28 новых агроклассов, что должно было обеспечить непрерывность набора школьников в аграрный трек обучения.

Еще один блок расходов в рамках «Кадров в АПК» связан с поддержкой уже работающих и привлекаемых специалистов. В 2025 году более 60 млн руб. направили на развитие кадрового потенциала АПК, в том числе 17,5 млн руб. — на стимулирующие премии 71 учителю и 44 специалистам агроучилищ, около 10 млн руб. — на модернизацию двух агроклассов, а 32,8 млн руб. зарезервировали на предоставление жилья восьми специалистам агроучилищ. По федеральному проекту 15 сельхозтоваропроизводителей республики привлекли 108 специалистов для реализации ключевых проектов в агропроме, используя механизм стимулирующих выплат как инструмент конкуренции за кадры с другими регионами и отраслями.

