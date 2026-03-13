Для спасения Никиты Тыщенко не хватает 753 822 рублей

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «В сентябре 2024 года Никита попал в ДТП, получил тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Перенес несколько операций. Мальчику необходим курс реабилитации, направленной на устранение проблем с дыханием и глотанием, восстановление двигательных функций и самостоятельной активности. Специалисты нашего центра будут работать над стимулированием активных движений рук, умением удерживать тело в положении сидя, повышением выносливости, улучшением коммуникационных навыков».

Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 475 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб.

