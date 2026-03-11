В Орловской области в рамках работ по нацпроектам заведено три уголовных дела

В 2025 году в Орловской области возбудили три уголовных дела в рамках реализации нацпроектов. Два из них связаны с закупками для школ в Хотынецком и Копленянском районах по нацпроекту «Молодежь», еще одно — с закупкой оборудования для библиотеки в Глазуновском районе в рамках нацпроекта «Молодая семья». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в прокуратуре региона.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокуроры следят за завершением работ на всех объектах, где выделены бюджетные средства в рамках национальных проектов. Всего в 2025 году в этой сфере нашли около 300 нарушений в Орловской области. По инициативе надзорного ведомства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 61 должностное лицо.

В ведомстве отметили, что вмешивались в ход реализации ряда крупных проектов в регионе. Так, при содействии правохранителей в 2025 году окончены работы по капремонту поликлиники Мценской центральной районной больницы, строительству улицы Орловских Партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов в Орле.

Несмотря на принимаемые меры, сроки сдачи объектов все же нарушаются. Их список не уточняется.

В начале февраля глава Дмитровского района Орловской области получил условный срок за махинации с госконтрактом.

Анна Швечикова