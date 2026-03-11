Тамбовская область интегрировала ЭКГ-рейтинг подрядчиков в систему госзакупок

В Тамбовской области начала функционировать система оценки благонадежности подрядчиков, участвующих в национальных проектах. Ключевым критерием отбора стал индекс деловой репутации, а именно ЭКГ-рейтинг (социальная ответственность бизнеса по трем критериям: экология, кадры, государство). Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Николай Федосеенков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, показатель фигурирует во всех материалах совещаний у главы региона и его заместителей. Предполагается прослеживание устойчивой связи: низкий рейтинг, как правило, сопряжен с отставанием от графика, а высокий — с возвращением в «зеленую зону». Таким образом, репутация подрядчика фактически приравнивается к ключевым показателям эффективности, аналогично срокам строительства.

Господин Федосеенков назвал три направления для доработки системы госзакупок: «Это качество планирования, дисциплина по срокам контрактования и совершенствование системы прогнозирования рисков». Он отметил, что важно не просто фиксировать проблемы, а предугадывать их с помощью аналитики и мониторинга, чтобы вовремя выявлять возможные сбои — от затягивания торгов и отсутствия проектно-сметной документации до риска не уложиться в погодное «окно» и неготовности подрядчика.

Кабира Гасанова